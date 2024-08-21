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В ООН прокомментировали письмо Конфедерации Сахеля с осуждением Украины

В ООН прокомментировали письмо Конфедерации Сахеля с осуждением Украины

Секретариат ООН поощряет любые усилия по укреплению стабильности в Сахели. Таким образом на брифинге прокомментировал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик письмо, направленное председателю Совбеза всемирной организации правительствами Буркина-Фасо, Мали и Нигера, с осуждением открытой поддержки властями Украины международного терроризма, в частности в Сахели.

«Мы поощряем всех работать над укреплением стабильности в Сахели, мы в это активно вовлечены», – сказал Дюжаррик.

Представитель генсека добавил, что в ООН пока не получили упомянутого письма. В нем главы МИД Буркина-Фасо, Мали и Нигера решительно осудили «открытую и признанную поддержку» Киевом международного терроризма, в частности в регионе Сахель. Три африканские страны потребовали от Совбеза ООН взять на себя ответственность перед лицом намеренного выбора Украины поддержать терроризм, чтобы предотвратить эти подрывные действия, которые угрожают стабильности Сахели или даже всего континента.

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