Шольц заявил, что Киев готовил атаку в Курской области «секретно и без обратной связи»

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина готовила атаку в Курской области «секретно и без обратной связи».

«Во-первых, Украина очень секретно и без обратной связи готовила свою военную операцию в Курской области», – утверждал Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Кишиневе.

Он отметил, что ФРГ внимательно следит за развитием событий. Шольц заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину и останется ее крупнейшим сторонником в Европе. Только США, как крупнейшая мировая держава, по его словам, могут сделать больше.

«В этом отношении это то, на что на Украине может положиться каждый», – подчеркнул канцлер ФРГ. Он напомнил, что в проекте федерального бюджета Германии на 2025 год заложено €4 млрд на военную поддержку Киева.