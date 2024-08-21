Катастрофу с президентом Ирана Раиси признали несчастным случаем

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Расследование гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета завершено, инцидент был несчастным случаем.

Об этом агентству Fars сообщил источник в иранских спецслужбах.

«Службы безопасности и разведка завершили подробное расследование, и существует полная уверенность в том, что произошедшее было несчастным случаем», – сообщил он.

Число пассажиров в вертолете Раиси превышало норму, поэтому он не смог взлететь на нужную высоту и в условиях тумана врезался в гору, отметил источник агентства.