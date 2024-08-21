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Пентагон: США обсуждают с Украиной цели операции в Курской области

Пентагон: США обсуждают с Украиной цели операции в Курской области

Соединенные Штаты Америки продолжают обсуждать с украинским руководством цели Украины в Курской области.

Об этом во время последнего брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

«Вы слышали, как президент Зеленский сказал, что это создание буферной зоны, поэтому мы продолжаем обсуждение, чтобы узнать больше об их целях. Наш фокус и в дальнейшем заключается в том, чтобы помочь Украине быть свободной и суверенной страной, способной сдерживать российскую агрессию в будущем», – отметил он.

Отвечая на вопрос, рассматривают ли Соединенные Штаты Америки возможность снятия ограничений на удары по России, Райдер сказал, что американская политика в отношении дальнобойных ударов не изменилась.

Также он отметил, что они всегда ищут пути ускорения оказания помощи Киеву, и контактная группа «Рамштайн» является отличной площадкой для обсуждения этих вопросов.

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