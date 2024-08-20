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Вооруженные группировки в Ираке решили прекратить перемирие с силами США

Вооруженные группировки в Ираке решили прекратить перемирие с силами США

Вооруженные шиитские формирования, входящие в состав «Исламского сопротивления Ирака», решили прекратить перемирие с американскими силами, дислоцированными в Ближневосточном регионе.

Об этом сообщил член политического совета иракского шиитского ополчения «Ан-Нуджаба» Хейдар аль-Лами.

«Фракции сопротивления в Ираке прекращают перемирие, поэтому силы ополчения используют все возможности для нанесения ударов по военным базам США в Ираке», – заявил он эмиратскому изданию The National.

По словам аль-Лами, решение о прекращении перемирия было принято после 30 июля, когда США нанесли удар по объектам шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» в иракской провинции Бабиль. В результате атаки погибли по меньшей мере четыре члена группировки.

«В ближайшие дни будет нанесен ответный удар, целями которого могут стать несколько мест, не обязательно в Ираке, Сирии и сионистском образовании», – подчеркнул он.

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