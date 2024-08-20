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Китай на треть сократил закупки российской нефти после визита Путина

Китай на треть сократил закупки российской нефти после визита Путина

Российские нефтяные компании столкнулись с резким уменьшением спроса на свои баррели у главного покупателя — Китая. По итогам июля поставки нефти из РФ в КНР упали на 7,4% год к году, а их суммарный объем — 1,76 млн баррелей в сутки — стал самым низким как минимум с конца прошлого года, следует из китайской таможенной статистики, пишет The Moscow Times.

Сокращение китайского импорта началось в конце первого квартала и ускорилось после того, как в мае с визитом в Пекине побывал президент РФ Владимир Путин. Если в марте нефтяники продавали в КНР 2,55 млн баррелей в день, то к июню объемы опустились до 2,05 млн баррелей в сутки, а в июле составили 1,9 млн. Таким образом, за 4 месяца поставки нефти в Китай упали на 30%, а с начала года — на 22% (в декабре это было 2,25 млн баррелей в сутки).

Российскую нефть китайские НПЗ заменили баррелями с Ближнего Востока, отмечает Reuters: поставки из Саудовской Аравии в июле выросли на 13% год к году, до 1,51 млн баррелей в день. Кроме того, на 61%, до 1,46 млн баррелей в сутки, взлетел импорт из Малайзии, которая является главным хабом по транзиту нефти из подсанкционных стран — Ирана и Венесуэлы.

Китай остается крупнейшим покупателем российской нефти, забирая 43% всех баррелей, которые нефтяники вывозят за рубеж, отмечают эксперты CREA. Из всех товаров, что Россия поставляет в КНР, на нефть приходится почти две трети, а на сырье — более 90%.

Просадка китайского спроса уронила доходы экономики: в июле они опустились до годового минимума в 656 млн евро в день, согласно оценкам CREA. Доходы от экспорта нефти просели на 5% относительно июня, до 219 млн евро в день, а физические объемы поставок уменьшились на 9%.

Совокупный импорт нефти Китаем в июле стал самым низким с сентября 2022 года, отмечает Reuters. Спрос на топливо во второй экономике мира снижается по мере того, как темпы ее роста замедляются, отмечает аналитик Economist Intelligence Unit Мэтью Шервуд. «Резкий спад связан со слабой активностью в промышленности и строительстве», и то же самое наблюдается и с закупками другого сырья, указывает он.

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