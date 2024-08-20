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Лукашенко: Украинки на Западе зарабатывают проституцией

Лукашенко: Украинки на Западе зарабатывают проституцией

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия» заявил, что украинские женщины на Западе вынуждены заниматься проституцией, а украинские мужчины используются как пушечное мясо.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия». Лукашенко отметил, что большинство украинцев осознают, что они не нужны на Западе и скоро будут вместе с белорусами и русскими. По его словам, около 70% украинцев «ненавидит Зеленского», который кормит их пустыми обещаниями.

«Они (украинские женщины) просто проституцией там (на Западе) зарабатывают. А мужиков будут использовать, как захотят. Вот захотели бросить опять на фронт», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко также выразил мнение, что украинские солдаты осознают бесперспективность своего положения и часто прощаются с родственниками перед отправкой на фронт. Он добавил, что украинцы понимают, что их жизни жертвуют впустую, и задался вопросом, почему руководство Украины бросает своих людей на гибель.

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