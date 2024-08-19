В Чехии не исключили принятия Украины в НАТО без возвращения утраченных земель

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Чешский президент Петр Павел допустил возможность вступления Украины в НАТО, даже если она не сможет вернуть утраченные территории.

Об этом пишет издание Novinky.

По словам главы республики, восстановление контроля над потерянными землями может и не стать необходимым условием для Киева на пути к членству в Североатлантическом альянсе.

«Если будет демаркация даже какой-то административной границы, то мы можем принять эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет контролировать на тот момент», — сказал Павел.