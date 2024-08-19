Байден пропустит выдвижение Харрис кандидатом в президенты США

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Президент США Джо Байден не будет присутствовать при официальном выдвижении вице-президента Камалы Харрис кандидатом на высший государственный пост на съезде Демократической партии в Чикаго (штат Иллинойс).

Как следует из графика, распространенного пресс-службой Белого дома, Байден 19 августа вылетит из Вашингтона в Чикаго, где вечером того же дня выступит с речью на партийном съезде, передает ТАСС.

Кроме того, ожидается выступление на съезде первой леди США Джилл Байден. На обоих мероприятиях будут присутствовать Харрис и ее муж Дуглас Эмхофф.

Позднее Байден и первая леди вылетят в штат Калифорния, где пробудут до 25 августа, после чего отправятся в свою резиденцию в Рехобот-Бич (штат Делавэр). Таким образом, Байден не будет присутствовать на церемонии официального выдвижения Харрис кандидатом в президенты США на съезде, который продлится по 22 августа включительно. Выступление Харрис, на котором она, как ожидается, даст официальное согласие на участие в выборах главы государства от Демократической партии, намечено на последний день съезда.