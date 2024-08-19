Ушаков заявил, что предложения Путина по Украине не аннулировали

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Предложения президента РФ Владимира Путина по урегулированию в Украине остаются в силе, однако переговоры Москвы и Киева с учетом провокации украинских сил в Курской области невозможны. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

«На данном этапе с учетом этой авантюры разговаривать мы не будем», – ответил представитель Кремля на вопрос Telegram-канала Shot о возможности переговоров.

По словам помощника президента РФ, предложения Путина «не аннулированы, но на данный момент совершенно было бы некстати, чтобы был переговорный процесс». Сроки же возможных переговоров «зависят от ситуации, в том числе на поле» боя, указал Ушаков.

На встрече с руководством МИД в июле глава российского государства выдвинул предложение окончательного урегулирования конфликта в Украине, которое предполагает нейтральный, безъядерный и внеблоковый статус этой страны, ее демилитаризацию и денацификацию, снятие западных санкций против РФ, а также признание сложившихся территориальных реалий – суверенитета России над присоединившимися к ней в результате референдумов субъектов Федерации.