Подоляк: Россия очень слабо контролирует свои приграничные регионы

157 Просмотров

Вторжение Украины в Курскую область обнажило беспорядок и разобщенность в военном командовании Путина. Об этом заявил в интервью The Independent советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, российские вооруженные силы не оправдывают свое название и разобщенность и плохая связь между генералами и солдатами на местах раскрыла Украине слабые места для атаки.

Подоляк также добавил: вторжение ВСУ в Курскую область показало, что Россия «очень слабо контролирует» свои приграничные регионы, несмотря на заявления Кремля о том, что это «сильно милитаризованное общество».

«Мы разрушаем пропагандистское представление о России как о сильно милитаризованном обществе и о том, что у нее есть сильное чувство сплоченности. Репутация их вооруженных сил не соответствует действительности. Операция в Курске очень наглядно это показала», – заявил Подоляк.