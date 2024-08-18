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Кремль раскрыл подробности визита Путина в Азербайджан

Кремль раскрыл подробности визита Путина в Азербайджан

Стали известны вопросы для обсуждения президента России Владимира Путина с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главы государств намерены обсудить азербайджано-армянское урегулирование, передают РИА Новости.

По данным агентства, президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.

«Россия готова продолжать оказывать всемерное содействие нормализации отношений Азербайджана и Армении (…) Стратегическое партнерство России и Азербайджана динамично развивается», — говорится в материалах к визиту президента России в Баку.

Отмечено, что ключевыми задачами остаются подписание мирного договора, продвижение процесса делимитации и демаркации границы, разблокирование транспортно-логистических и экономических связей в регионе на основе известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов: «Армяно-азербайджанское урегулирование будет одной из тем переговоров лидеров РФ и Азербайджана».

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