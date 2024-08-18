Лукашенко готовит граждан к своему уходу с поста главы государства

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Президент Беларуси Александр Лукашенко готовит граждан к своему уходу с поста главы государства. Об этом политик заявил в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

«Все считают так: «30 лет — это много, с ума сойти. Это единицы — люди, которые работают 30 лет [в должности президента]». И люди привыкли: вот он и больше никто. Это неправильно», — сказал глава Беларуси.

Лукашенко добавил, что готовит людей к своему уходу с поста президента, так как не хочет, чтобы в обществе возникло какое-либо чувство разочарования.