У Саакашвили появилась надежда вкусить свободу

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Находящийся в грузинской тюрьме бывший президент республики Михаил Саакашвили получил надежду на свое освобождение после того, как узнал об обмене заключенными между Россией и странами Запада.

Об этом со ссылкой на письмо политика в редакцию сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Саакашвили рассказал, что его переполнила радость, когда он узнал о выходе на свободу его друга Владимира Кара-Мурзы. Политик подчеркнул, что он, как и Кара-Мурза, был отравлен похитителями и, скорее всего, оба они будут страдать от полученных симптомов до конца жизни.

Экс-президент вновь назвал себя невиновным, а обвинения сфабрикованными. По его мнению, в тюрьме он остается по воле основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, так как тот считает его «инструментом западных интересов».

«Обмен заключенными 1 августа возродил мои надежды, что когда-нибудь настанет и мой черед вкусить свободу. Я живу надеждой, потому что без нее у меня ничего нет», — пишет Саакашвили.

Политик выразил уверенность, что оппозиционная коалиция во главе с партией «Единое национальное движение» в преддверии октябрьских парламентских выборов опережает в опросах правящую «Грузинскую мечту», и ее победа может привести к серьезным переменам в стране. Также в своем письме он отметил, что считает президента Украины Владимира Зеленского одним их тех, кто работает над его освобождением.