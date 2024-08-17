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Кибератака ГУР: парализована работа российского разработчика ядерного оружия

Кибератака ГУР: парализована работа российского разработчика ядерного оружия

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины провели очередную кибероперацию в России, в результате которой была парализована работа российского предприятия-разработчика ядерного оружия. Об этом сообщило ГУР в своем телеграмм-канале, отметив, что операция была проведена совместно с хакерской группой «ВО Team».

«В результате успешной атаки на единственного провайдера в городе Снежинск Челябинской области РФ – компанию «Вега» – выведены из строя его 1173 коммутатора и 10 серверов. Информация на серверах «Веги» – уничтожена. Без интернета и услуг связи почти неделю остается ряд стратегических предприятий города», – говорится в сообщении.

Как добавили разведчики, среди этих предприятий – «ВНИИТФ» (Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики) – российское предприятие-разработчик ядерных боеприпасов, которое было подключено только к провайдеру «Вега».

Отмечается, что удачная кибератака позволила получить персональные данные работников и массив других документов завода. Эта информация, в частности, позволяет установить механизмы обхода санкций и причастных к этому лиц.

Кроме того, комментарии в местных пабликах Снежинска свидетельствуют о том, что следствием кибероперации также стала угроза срыва гособоронзаказа России.

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