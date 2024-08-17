Лесные пожары на западе Турции: эвакуированы тысячи людей

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Вблизи прибрежного города Измир на западе Турции тысячи сотрудников экстренных служб вторые сутки пытаются сдержать лесной пожар, который уже перекинулся на жилые кварталы города. Местные власти эвакуировали около 900 человек из пострадавших районов, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в ночь на субботу, 17 августа.

В провинции Измир для тушения пожаров задействованы 2965 человек и около 600 единиц техники, сообщили в пресс-службе президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

В районе Каршияка на севере Измира огонь повредил 30 зданий, сообщил мэр города Джемиль Тугай. Также загорелся 10-этажный жилой дом – пожарные оперативно эвакуировали жителей и потушили огонь в здании. В других районах Измира уже сгорели несколько домов, отметили местные власти.