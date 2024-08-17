Британия запустила спутник для усиления своей обороноспособности

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Военные Великобритании запустили первый специализированный спутник для получения изображений Земли.

Космический аппарат размером со стиральную машину, получивший название Tyche, обладает разрешением, достаточным для определения позиций войск и транспортных средств на поле боя.

Запущенный спутник является демонстрационным образцом, и в течение этого десятилетия ему предстоит стать частью сети спутников, оснащенных различными датчиками.

Некоторые из этих будущих космических аппаратов смогут видеть сквозь облака и даже перехватывать радиопередачи.

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