Британия запустила спутник для усиления своей обороноспособности

Военные Великобритании запустили первый специализированный спутник для получения изображений Земли.
Космический аппарат размером со стиральную машину, получивший название Tyche, обладает разрешением, достаточным для определения позиций войск и транспортных средств на поле боя.
Запущенный спутник является демонстрационным образцом, и в течение этого десятилетия ему предстоит стать частью сети спутников, оснащенных различными датчиками.
Некоторые из этих будущих космических аппаратов смогут видеть сквозь облака и даже перехватывать радиопередачи.
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