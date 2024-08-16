Новый раунд переговоров по Газе пройдет в Каире в течение недели

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Очередной раунд переговоров об установлении перемирия в секторе Газа пройдет в Каире в течение недели.

Об этом посредники в лице Египта, Катара и США объявили в совместном коммюнике, опубликованном по итогам консультаций в Дохе, передает ТАСС.

«Высокопоставленные представители наших правительств вновь встретятся в Каире до конца грядущей недели с целью достичь соглашения по обсуждавшимся сегодня пунктам», – говорится в документе, который опубликовал официальный представитель президента Египта Ахмед Фахми в Facebook.

Посредники добавили, что «технические группы в ближайшие несколько дней продолжат разрабатывать механизмы реализации основных принципов соглашения», в том числе «тех, что касаются гуманитарной ситуации в Газе и обмена израильских заложников на палестинских заключенных».

Прошедшие в Дохе переговоры стороны охарактеризовали как «конструктивные и серьезные» и отметили, что консультации прошли «в позитивной атмосфере».