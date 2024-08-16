ВСУ готовились к наступлению в Британии за месяц до Курской операции

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За месяц до Курской операции некоторые бойцы ВСУ прошли краткосрочное обучение в Великобритании, где тренировали рейды на высотные здания, сообщает The Times. Подготовка к наступлению была окутана тайной, что застало Россию врасплох и стало шоком для многих высокопоставленных чиновников в Киеве.

25-летний командир роты 82-й бригады Владимир рассказал, что подозревал о предстоящей операции после визита генерала Александра Сырского на их позицию в Сумах.

Некоторые подразделения были переброшены так быстро, что не успели подготовиться, а предоставленные западные винтовки заклинивали, и не хватало медицинских фургонов для эвакуации.