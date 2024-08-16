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В Пентагоне не считают, что Киеву нужно оружие большей дальности

В Пентагоне не считают, что Киеву нужно оружие большей дальности

США сохраняют обеспокоенность по поводу эскалации ситуации вокруг Украины и считают, что Киеву не обязательно требуются вооружения все большей дальности.

Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает ТАСС.

«Мы считаем, что лучший способ действовать эффективно на поле боя – это увязывать воедино данные (поставляемые Западом – прим.) средства, продолжать выдавливать [российские] силы для восстановления контроля над суверенной территорией. Это не обязательно означает нанесение ударов большой дальности по России, глубоких ударов по России. И, конечно, мы обеспокоены [возможной] эскалацией. Если Россия не ответила [на тот или иной шаг Запада и Киева], не означает, что она не может [так поступить] или не сделает этого в будущем», – сказала представитель Министерства обороны США.

«И администрация [США] всегда взвешивает [эти варианты]», – подчеркнула она, отвечая на вопросы о том, почему бы Вашингтону не снять ограничения на нанесение ударов американскими вооружениями вглубь России.

При этом Сингх утверждала, что политика США, касающаяся ударов американскими вооружениями вглубь РФ, не претерпела изменений, невзирая на вылазку ВС Украины (ВСУ) в Курской области. Это касается в том числе вооружений большой дальности, уточнила она. «Ничего не изменилось и в плане нашей политики, касающейся средств огневого поражения большой дальности», – заявила представитель Пентагона.

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