Лукашенко: «Это общая – Беларуси и России – война против этих зверей»

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В случае агрессии в отношении Минска Россия введет в Беларусь свои подразделения, чтобы оказать военную поддержку в соответствии с имеющимися договоренностями.

Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Россия».

«Россия по нашему договору вводит свои подразделения, они определены, какие армии, в Беларусь. Мы принимаем первый удар, а дальше в резерве нас подстраховывает Россия. Это общая – Беларуси и России – война против этих зверей. И что, мы должны ждать, пока они растопчут нашу страну, как это было с Советским Союзом? Нет! Поэтому мы ответим мгновенно и адекватно», – подчеркнул Лукашенко.