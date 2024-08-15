Турция и Ирак подписали меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности

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Министерства обороны Турции и Ирака подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере, области безопасности и противодействия терроризму.

Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам переговоров в Анкаре с коллегой из Ирака Фуадом Хусейном и заседания механизма безопасности высокого уровня с участием глав Минобороны и служб разведки двух стран.

«Министры обороны наших стран подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере, безопасности и борьбы с терроризмом. Мы рассчитываем вывести наше сотрудничество на более высокий уровень», – сказал Фидан.

Координационный центр механизма безопасности высокого уровня между двумя странами был создан в апреле по итогам визита в Ирак президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Среди задач центра – охрана общих границ и борьба с терроризмом.