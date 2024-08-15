Захарова: Запад хочет снять с себя ответственность за теракт на «Северных потоках»

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Задачей Запада в теме расследования подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» является снятие с себя ответственности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова «Известиям», текст комментария размещен на сайте издания.

«Потому что задача Запада – снять ответственность с себя за теракт на «Северных потоках», – сказала дипломат, отвечая на вопрос, почему спустя два года Германия решила активно приняться за расследование, и комментируя публикацию газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Ранее WSJ со ссылкой на источники информировала, что президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае, одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», однако попытался отменить свое решение после того, как Центральное разведывательное управления (ЦРУ) США узнало о нем. Согласно данным издания, по требованию ЦРУ украинский лидер объявил об отмене операции, но бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный не только проигнорировал это требование, но и изменил первоначальный план, в частности, привлек к организации атаки экс-офицера сил спецопераций ВСУ Романа Червинского. Позже, как информировала WSJ, Залужный выступил с утверждением, что не причастен к подрыву «Северных потоков».

Ранее газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на совместное расследование с телеканалом ARD и газетой Die Zeit сообщила, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков». В последнее время, писала газета, он проживал в Польше. Согласно имеющимся данным, подозреваемый скрылся. Германская прокуратура, как указывало издание, подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу в причастности к диверсии на «Северных потоках», среди них есть женщина. Предполагается, что все трое могли быть частью экипажа парусной яхты «Андромеда», которая находится в центре внимания расследования ФРГ. Судно могло использоваться для доставки взрывчатки к трубопроводам.