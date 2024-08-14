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В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны

В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны

С марта 2022 года по июль текущего года в Азербайджан прибыло 1 млн 535 тыс. 889 граждан России и Украины. Об этом сообщает в Госкомитет статистики.

В комитете отметили, что в марте-декабре 2022 года из России в Азербайджан прибыли 397 005, а из Украины – 24 609 человек.

В прошлом году наблюдался резкий рост числа прибывших в Азербайджан из России. Таким образом, число граждан РФ, прибывших в нашу страну, увеличилось более чем на 200 тыс. и достигло 624 753 человека. В прошлом году в Азербайджан приехали 31 267 граждан Украины. В январе-июле текущего года в Азербайджан въехали 438 066 граждан России и 20 189 граждан Украины.

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