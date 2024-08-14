ХАМАС не примет участия в переговорах по Газе

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Палестинское радикальное движение ХАМАС не будет принимать участия в консультациях о перемирии в секторе Газа, которые должны пройти 15 августа в Катаре или Египте.

Об этом британскому телеканалу Sky News сообщил представитель ХАМАС в Ливане Ахмад Абдул Хади.

По его словам, хотя движение в целом не против проведения переговоров о прекращении огня, они сейчас невозможны, так как глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху не заинтересован в достижении соглашения о перемирии.

Хади отметил, что ХАМАС вернулся бы переговорам, если Израиль показал бы твердую приверженность предложению о перемирии, которое движение представило в прошлом месяце.