В Баку из-за подготовки к «Формуле» перекроют центральные дороги |
FT: Сценарии России включают войны с нынешними союзниками, такими как Азербайджан и Иран |
Украина сделала неожиданное заявление о планах в отношении Курской области |
Путин назначил своего потенциального преемника координатором КТО в Курской области |
Тайный план Путина: что готовится для Киева? |
ЦАХАЛ: Нападение Ирана на Израиль неизбежно |
«Атака фейков». Кто создает видимость «израильского военного присутствия» в Азербайджане? |
Иран может атаковать Израиль в течение суток |
ISW сомневается в контроле ВСУ над 1000 кв. км в Курской области |
Главное Общество

В Баку из-за подготовки к «Формуле» перекроют центральные дороги

В Баку из-за подготовки к "Формуле" перекроют центральные дороги

В рамках подготовки к Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2024 года, который пройдет в Баку, продолжаются дорожно-строительные работы.

С 23:00 13 августа на центральных дорогах будут действовать ограничения движения и парковки.

Ограничения продлятся с 23:00 до 06:00 с 13 по 16 августа.

С 13 августа с 23:00 по 14 августа 06:00 правая и левая стороны улицы Хагани, от перекрестка «Азадлыг» до перекрестка «Пушкин»,

С 23:00 14 августа до 06:00 15 августа по левой стороне улицы Хагани по ходу движения транспорта, между перекрестками «Хагани-Рашид Бейбутов» и «Хагани-Азадлыг»,

С 15 августа в 23:00 по 16 августа в 06:00 по левой стороне улицы Хагани по направлению движения транспорта, между перекрестками «Бюльбюль-Хагани» и «Рашид Бейбутов-Хагани».

Отметим, что Гран-при Азербайджана «Формулы-1» пройдет 13-15 сентября 2024 года.

Теги:
Из этой рубрики
В Баку из-за подготовки к "Формуле" перекроют центральные дороги
Общество

В Баку из-за подготовки к «Формуле» перекроют центральные дороги

2024/08/13, 21:33
Дорожная полиция призвала водителей не оставлять автомобили на проезжей части
Общество

Дорожная полиция призвала водителей не оставлять автомобили на проезжей части

2024/08/13, 18:44
В Баку в тюрьме для женщин провели мастер-классы по рукоделию
Общество

В Баку в тюрьме для женщин провели мастер-классы по рукоделию

2024/08/13, 18:15
Ученые назвали продукт, отказ от которого продлит жизнь на 20 лет
Общество

Ученые назвали продукт, отказ от которого продлит жизнь на 20 лет

2024/08/13, 17:50
В Азербайджане обнаружен поддельный сайт для возврата НДС
Общество

В Азербайджане обнаружен поддельный сайт для возврата НДС

2024/08/13, 16:58
США отзывают 71 вид пищевых продуктов из-за смертельно опасной бактерии
Общество

США отзывают 71 вид пищевых продуктов из-за смертельно опасной бактерии

2024/08/13, 16:45
Офицер Минобороны арестован по обвинению в присвоении госсредств
Общество

Офицер Минобороны арестован по обвинению в присвоении госсредств

2024/08/13, 16:26
Интернет-пакеты для роуминга от Azercell действуют в более чем 90 странах мира
Общество

Интернет-пакеты для роуминга от Azercell действуют в более чем 90 странах мира

2024/08/13, 16:09
Пресечена попытка контрабанды наркотиков из Ирана в Азербайджан
Общество

Пресечена попытка контрабанды наркотиков из Ирана в Азербайджан

2024/08/13, 14:22