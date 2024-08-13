В Баку из-за подготовки к «Формуле» перекроют центральные дороги

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В рамках подготовки к Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2024 года, который пройдет в Баку, продолжаются дорожно-строительные работы.

С 23:00 13 августа на центральных дорогах будут действовать ограничения движения и парковки.

Ограничения продлятся с 23:00 до 06:00 с 13 по 16 августа.

С 13 августа с 23:00 по 14 августа 06:00 правая и левая стороны улицы Хагани, от перекрестка «Азадлыг» до перекрестка «Пушкин»,

С 23:00 14 августа до 06:00 15 августа по левой стороне улицы Хагани по ходу движения транспорта, между перекрестками «Хагани-Рашид Бейбутов» и «Хагани-Азадлыг»,

С 15 августа в 23:00 по 16 августа в 06:00 по левой стороне улицы Хагани по направлению движения транспорта, между перекрестками «Бюльбюль-Хагани» и «Рашид Бейбутов-Хагани».

Отметим, что Гран-при Азербайджана «Формулы-1» пройдет 13-15 сентября 2024 года.