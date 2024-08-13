Пентагон заявил, что Украина не сообщала заранее США об атаке на Россию

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Украинские власти не предупреждали заблаговременно администрацию Соединенных Штатов об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

С такими словами выступил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге, передает ТАСС.

«Нет, они [Киев] не информировали нас заранее. Да, мы проводим консультации, обсуждаем это [вылазку] с ними», – утверждал он. По версии официального представителя Пентагона, нанесение ударов в Курской области с применением американского оружия соответствует политике США.

«Пока что я бы сказал, что, по нашим оценкам, они находятся в рамках той политики, которую мы установили, эта политика не изменилась в том, что касается, в частности, применения американских вооружений», – сказал Райдер.

«Мы поддерживаем с ними [с Украиной] контакт, когда у нас будет больше информации, мы, конечно, ее предоставим», – добавил он.