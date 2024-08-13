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Пентагон заявил, что Украина не сообщала заранее США об атаке на Россию

Пентагон заявил, что Украина не сообщала заранее США об атаке на Россию

Украинские власти не предупреждали заблаговременно администрацию Соединенных Штатов об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

С такими словами выступил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге, передает ТАСС.

«Нет, они [Киев] не информировали нас заранее. Да, мы проводим консультации, обсуждаем это [вылазку] с ними», – утверждал он. По версии официального представителя Пентагона, нанесение ударов в Курской области с применением американского оружия соответствует политике США.

«Пока что я бы сказал, что, по нашим оценкам, они находятся в рамках той политики, которую мы установили, эта политика не изменилась в том, что касается, в частности, применения американских вооружений», – сказал Райдер.

«Мы поддерживаем с ними [с Украиной] контакт, когда у нас будет больше информации, мы, конечно, ее предоставим», – добавил он.

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