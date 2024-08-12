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Чехия получит танки Rheinmetall в рамках поставок Украине

Чехия получит танки Rheinmetall в рамках поставок Украине

Германия передаст Чехии 14 основных боевых танков Leopard 2A4 и 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Büffel в рамках сделки по передаче оружия Украине. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в понедельник, 12 августа, сообщил о соответствующем заказе федерального правительства. Тем самым Чехия вновь получит современную военную технику из ФРГ и передаст Киеву, обороняющемуся от вторжения РФ, танки советского образца по принципу так называемого «кольцевого обмена», сообщает DW.

Точная стоимость новой сделки не раскрывается. В заявлении лишь указывается, что речь идет о сумме в несколько сотен миллионов евро. Первый танк из этого заказа Чехия получит еще в текущем году, остальные – до конца апреля 2025 года, а эвакуационные машины – до начала 2026-го, заявил базирующийся в Дюссельдорфе концерн.

Как отмечается далее, танки Leopard, которые получит Чехия, представляют собой отремонтированные устаревшие модели из запасов других государств.

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