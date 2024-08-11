СМИ: Украина готовится к мощному ракетному ответу России

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Один из высокопоставленных источников в украинском Минобороны заявил изданию The Times, что Россия готовит агрессивный ответ на атаки ВСУ в Курской области.

По словам собеседника издания, это могут быть массированные удары по правительственным зданиям.

«Один из высокопоставленных источников в украинском оборонном ведомстве на условиях анонимности сообщил, что официальные лица теперь готовятся к агрессивному ответу со стороны России в виде попыток нанесения ударов по важным объектам в столице, включая парламент и другие правительственные здания», — пишет издание.

Собеседник отметил, что это будут не просто четыре ракеты.

«Их могут быть сотни, с использованием сложного вооружения — крылатых ракет, баллистических ракет и «Шахидов». И это может стать большой проблемой для нашей ПВО», — приводит газета заявление источника.