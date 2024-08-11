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Галант пригрозил врагам Израиля «значительным ущербом»

Галант пригрозил врагам Израиля "значительным ущербом"

Любому, кто нанесет Израилю вред беспрецедентным способом, страна ответит таким же образом, заявил глава израильского Минобороны Йоав Галант. Его слова приводит Haaretz.

«Любой, кто причинит нам вред так, как он не действовал раньше, должен пострадать от нас так, как мы не действовали раньше, а у ЦАХАЛа есть значительные возможности», — ответил министр на угрозы Ирана и ливанской «Хезболлы» ударить по Израилю после гибели высокопоставленных руководителей группировок.

Он выразил надежду, что противники Израиля «продумают этот момент» и не доведут до точки, когда заставят страну «наносить значительный ущерб».

«Мы не хотим этого, но должны быть готовы», — заключил глава Минобороны.

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