Куба осудила удар Израиля по школе в секторе Газа

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Кубинские власти осуждают израильский авиаудар по комплексу, в который входила школа «Эт-Табиин», в городе Газа.

Об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья, передает ТАСС.

«Решительно осуждаем новое преступление Израиля против человечности в Газе – нападение на школу, которая служила убежищем для сотен гражданских лиц, – написал министр в X (ранее Twitter). – Израиль снова демонстрирует полное неуважение к международному гуманитарному праву. Снова требуем положить конец геноциду».