Россия призвала Израиль воздержаться от атак на гражданские объекты

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Россия призывает Израиль воздержаться от атак на гражданские объекты. Об этом, комментируя удар армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе в секторе Газа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В Москве глубоко потрясены произошедшим. Выражаем искренние соболезнования родственникам погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — прокомментировала Захарова удар ЦАХАЛ по школе в секторе Газа.

Официальный представитель МИД отметила, что Россия призывает Израиль воздерживаться от атак на гражданские объекты Газы и предупреждает, что такие трагедии подрывают усилия по скорейшему прекращению огня и обмену удерживаемыми лицами.

Захарова подчеркнула, что удары Израиля по гражданским объектам, жертвами которых становятся мирные жители, носят систематический характер. «По данным палестинской стороны, только за прошедший месяц бомбардировкам подверглись 13 центров для переселенцев», — заключила она.

10 августа ЦАХАЛ нанес удар по школе в секторе Газа. В результате этого из жизни ушли более 100 человек.