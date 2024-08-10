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Главное Политика

Опубликован список кандидатов в депутаты по избирательным округам

Опубликован список кандидатов в депутаты по избирательным округам

Опубликован список зарегистрированных кандидатов на внеочередных выборах в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана по избирательным округам. Список кандидатов в депутаты размещен на сайте Центральной избирательной комиссии.

Согласно статьям 26.2.5 и 148.5 Избирательного кодекса Центральная избирательная комиссия должна обеспечить опубликование списка зарегистрированных кандидатов по избирательным округам не позднее, чем за 20 дней до дня голосования.

Отметим, что со списком можно ознакомится по ссылке.

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