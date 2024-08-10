Опубликован список кандидатов в депутаты по избирательным округам

230 Просмотров

Опубликован список зарегистрированных кандидатов на внеочередных выборах в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана по избирательным округам. Список кандидатов в депутаты размещен на сайте Центральной избирательной комиссии.

Согласно статьям 26.2.5 и 148.5 Избирательного кодекса Центральная избирательная комиссия должна обеспечить опубликование списка зарегистрированных кандидатов по избирательным округам не позднее, чем за 20 дней до дня голосования.

Отметим, что со списком можно ознакомится по ссылке.