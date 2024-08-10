Угроза мегаземлетрясения в Японии

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Японское метеорологическое агентство заявило о возможности мегаземлетрясения в Японии.

Об этом сообщила газета The Japan Times.

По ее информации, метеорологическое агентство опубликовало свое первое в истории предупреждение о возможном сильном землетрясении в районе разлома Нанкай. Оно отметило, что возможность землетрясения сейчас выше, чем обычно, однако это не означает, что оно случится в ближайшее время.

Ожидается, что предупреждение будет действовать в течение недели, но чиновники заявили, что жителям не следует терять бдительность даже после того, как оно будет снято, пишет издание.