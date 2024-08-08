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Израиль лишил аккредитации 8 дипломатов посольства Норвегии

Израиль лишил аккредитации 8 дипломатов посольства Норвегии

Израиль отозвал аккредитацию у восьми дипломатов посольства Норвегии в этой стране, отвечающих за контакты с Палестинской национальной администрации (ПНА). Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац проинформировал о решении скандинавское королевство, заявило израильское внешнеполитическое ведомство в четверг, 8 августа, сообщает DW.

В качестве причины решения в заявлении называется «серия антиизраильских и односторонних шагов норвежского правительства». Вместо того, чтобы бороться с палестинским террором и поддерживать Израиль после нападения террористической группировки ХАМАС 7 октября 2023 года, «Норвегия решила наградить убийц и насильников ХАМАС премией в виде признания палестинского государства», отметил Кац.

«Любой, кто на нас нападает и проводит против нас одностороннюю политику, за это поплатится», – добавил израильский министр. Посол Норвегии был вызван в МИД Израиля для передачи соответствующей ноты.

В конце мая Норвегия наряду с Испанией и Ирландией признала Палестину в качестве независимого государства. «Благодаря этому признанию мы предоставляем новую программу процессу, начавшемуся с соглашений «Осло» (между Израилем и палестинцами. – Ред.)», – заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде. По его мнению, данное решение может «придать больший импульс мирному урегулированию» на Ближнем Востоке, если примеру Норвегии последуют другие страны.

Норвегия играет важную роль в регионе после заключения в 1993 году в Осло соглашений между Израилем и палестинцами об учреждении Палестинской национальной администрации, напоминает dpa.

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