Украина попросила Мексику арестовать Путина

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Посольство Украины в Мексике попросило власти страны арестовать Владимира Путина, если он приедет на инаугурацию Клаудии Шейнбаум первого октября, говорится на странице посольств в фейсбуке.

Ранее стало известно, что повторно избранная Шейнбаум пригласила Путина на свою инаугурацию. Мексика признает юрисдикцию Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина в 2023 году.

«Мы надеемся, что правительство Мексики в любом случае выполнит международный ордер на арест, передав вышеупомянутое судебному органу Организации Объединенных Наций в Гааге», – говорится в обращении дипмиссии.