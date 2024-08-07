Гитлер планировал применить атомную бомбу против СССР

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Бывший Канцлер Германского Рейха Адольф Гитлер планировал применить атомную бомбу против СССР в июне 1945 года. Это следует из архивных документов, обнародованных ФСБ России.

ФСБ к 79-й годовщине атомной бомбардировки США японских городов Хиросимы и Нагасаки опубликовала копию специального сообщения начальника Оперсектора НКВД города Берлина генерал-майора Алексея Сиднева заместителю наркома внутренних дел СССР генерал-полковнику Ивану Серову и протокола допроса группенфюрера СА Вернера Вехтера, который дал соответствующие показания.

Вехтер рассказал о разработке нацистской Германией новых видов вооружений, в частности атомной бомбы, ракеты «ФАУ-2» и разработке проектов бомбардировщиков дальнего радиуса действия, способных бомбить советские военно-промышленные центры на Урале и промышленные объекты Северной Америки.

«В одной из бесед со мной государственный секретарь министерства пропаганды доктор Науман <…> заявил, что в скором времени все должно измениться к лучшему, и сослался на слова Гитлера, который в узком кругу доверенных ему лиц заявил: «Да простит мне бог последние 14 дней войны»… При сопоставлении с другими данными, я полагаю, что за этим указанием скрывалась интенсивная подготовка к применению секретного вооружения, рассчитанного на июнь 1945 года…» — приводит ФСБ слова Вехтера.