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Маск резко ответил Стармеру на слова о беспорядках в Британии

Маск резко ответил Стармеру на слова о беспорядках в Британии

Американский предприниматель Илон Маск в своем аккаунте Х раскритиковал заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о беспорядках в Великобритании, сообщает РИА Новости.

Британский политик назвал происходящее не протестами, а обычным насилием, и добавил, что правительство не потерпит атак на мечети и мусульманские общины.

Протесты ультраправых начали набирать обороты в Британии после гибели трех детей в результате поножовщины. В минувшие выходные во многих городах страны прошли акции против наплыва мигрантов. Первые беспорядки начались после распространения неподтвержденной информации о том, что напавший – беженец. Позднее стало известно, что он родился в Уэльсе, но в семье руандийских мигрантов.

В воскресенье Стармер в обращении к нации заявил, что участники массовых беспорядков, проходящих в разных городах страны, пожалеют о своих действиях. В то же день МВД страны объявило о срочных мерах по защите мечетей.

На произошедшее отреагировал Илон Маск. Он заявил, что гражданская война в стране неизбежна. Пресс-секретарь Стармера, в свою очередь, осудил предпринимателя за такие слова, подчеркнув, что подобным комментариям нет оправдания и что любой, кто подстрекает к насилию испытает на себе силу закона.

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