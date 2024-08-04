Нетаньяху сурово пригрозил желающим атаковать Израиль

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Израиль готов противостоять Ирану и его сателлитам на всех фронтах, любой, кто атакует еврейское государство, заплатит очень высокую цену.

С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Иран и его сателлиты стремятся затянуть на шее Израиля удавку террора. Мы полны решимости противостоять им (Ирану и его сателлитам) на всех фронтах, далеких и близких. Любой, кто нападет на нас (Израиль), заплатит очень высокую цену», – заявил израильский премьер. Высказывания Нетаньяху распространила его канцелярия.