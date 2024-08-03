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Венгрия раскритиковала Брюссель за остановку транзита нефти из России

Венгрия раскритиковала Брюссель за остановку транзита нефти из России

Остановка Украиной транзита нефти из России в Венгрию и Словакию координировалась из Брюсселя. Это информация подтверждена из разных источников, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Евросоюз не смог смириться с тем, что Венгрия не сдается, несмотря на сильное давление, и продолжает политику, направленную на установление мира в регионе.

Сийярто также отметил, что Брюссель использовал свое влияние на страну-кандидата, и тем самым поставил под угрозу угрозу энергоснабжение двух стран-членов, сообщает РИА Новости.

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