Венгрия раскритиковала Брюссель за остановку транзита нефти из России

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Остановка Украиной транзита нефти из России в Венгрию и Словакию координировалась из Брюсселя. Это информация подтверждена из разных источников, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Евросоюз не смог смириться с тем, что Венгрия не сдается, несмотря на сильное давление, и продолжает политику, направленную на установление мира в регионе.

Сийярто также отметил, что Брюссель использовал свое влияние на страну-кандидата, и тем самым поставил под угрозу угрозу энергоснабжение двух стран-членов, сообщает РИА Новости.