Названо число пропавших без вести в результате армянской агрессии

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Анализ многочисленных обращений, поступивших в Государственную Комиссию по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, и соответствующие государственные структуры после исторической победы в Отечественной войне, показывает, что ряд лиц, пропавших без вести в I Карабахской войне в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, не внесены в ответствующие списки.

Об этом говорится в сообщении Государственной комиссии.

Отмечается, что в качестве причины может быть указано, что в период после I Карабахской войны некоторые из их пропавших без вести семей не обратились в Государственную комиссию для официальной регистрации своих родственников. По данным на 1 августа, в результате военной агрессии Армении против Азербайджана 3961 человек был зарегистрирован как пропавший без вести. Из них 3953 человека погибли в Первой Карабахской войне и 8 человек пропали без вести во время и после Отечественной войны.

Тот факт, что обращения продолжают поступать, дает основания полагать, что это не является окончательной статистикой. Учитывая сказанное, Государственная комиссия просит семьи не зарегистрированных пропавших без вести, которые не предоставили образцы ДНК, а также граждан, имеющих информацию о пропавших без вести, в кратчайшие сроки связаться с рабочей группой и предоставить информацию о пропавших без вести родственниках и образцы ДНК.