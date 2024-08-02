Медведев предостерег Молдову от повторения судьбы Украины

0 Просмотров

Молдове не следует «играть» с историей, чтобы не «разделить судьбу Украины», заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал слова спикера молдавского парламента Игоря Гросу, который сказал, что голод в Молдова в послевоенные 1946–1947 годы необходимо признать геноцидом.

«На Украине путь от формализации «голодоморских сказок» в 2006 году в виде соответствующего закона до создания в 2014 году первого нацистского батальона, а впоследствии полка и бригады «Азов» занял менее 10 лет», — написал Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что после окончания Великой Отечественной войны численность трудоспособного мужского сельского населения в СССР снизилась до уровня 1931 года, а валовая продукция сельского хозяйства сократилась за годы конфликта на 40%. Также в ряде регионов европейской части Советского Союза была сильная засуха, а на востоке были затяжные дожди, что вместе с предыдущими факторами привели к тому, что урожай зерновых в 1947 году оказался на 20 млн т ниже, чем в 1940 году.

По словам Медведева, от голода люди пострадали не только в Молдовы, но и в РСФСР (в Поволжье, Западной Сибири, на Северном Кавказе), Украине и Беларуси. Он также рассказал, что в ходе «операции 1111» в 1943–1944 годах во время немецко-румынской оккупации Молдавии разграблялось и разрушалось хозяйство. Во время нее в Румынию вывезли практически все промышленное оборудование, и к моменту освобождения Молдовы в 1944 году молдавская промышленность составляла менее 10% от довоенной. Медведев напомнил, что при этом на переплавку отправляли даже рельсы, а у крестьян перед весенним севом 1944 года отбирали сельскохозяйственный инвентарь для вывоза в Румынию.