США благодарят Турцию за помощь в обмене заключенными |
Дзюдоист Зелим Коцоев выиграл Олимпиаду (обновлено, фото, видео) |
Детали исторического обмена заключенными между Россией и США (обновлено, видео) |
Домингес победил в Париже боксера из Казахстана и вышел в полуфинал (фото) |
Коцоев посвятил свою олимпийскую победу Азербайджану (видео) |
Начались поставки азербайджанского газа в Словению |
Байрамов рассказал делегации Турции о проблемах в отношениях с Ереваном |
Впервые FPV-дрон уничтожил 12-тонный российский вертолет Ми-8 |
Пентагон: Масштабное нападение на Израиль произойдет в ближайшие 72 часа |
Главное Мир

Ханию убила заложенная бомба, а не ракета

Ханию убила заложенная бомба, а не ракета

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит не в результате удара израильской ракеты, а с помощью спрятанной в доме бомбы. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственное расследование.

Отмечается, что бомбу могли установить два месяца назад в гостевом доме Хании в Тегеране, где он остановился, когда прибыл на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Взрывчатка сработала дистанционно, как только было подтверждено, что Хания находится в своей комнате. Гостевой дом был под управлением и охраной Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Теги:
Из этой рубрики
Пост вице-президента Ирана достался Джаваду Зарифу
Мир

Пост вице-президента Ирана достался Джаваду Зарифу

2024/08/01, 21:28
США благодарят Турцию за помощь в обмене заключенными
Мир

США благодарят Турцию за помощь в обмене заключенными

2024/08/01, 21:14
Детали исторического обмена заключенными между Россией и США (обновлено, видео)
Мир

Детали исторического обмена заключенными между Россией и США (обновлено, видео)

2024/08/01, 21:03
В Киеве может появиться памятник Рейгану
Мир

В Киеве может появиться памятник Рейгану

2024/08/01, 20:40
Ханию убила заложенная бомба, а не ракета
Мир

Ханию убила заложенная бомба, а не ракета

2024/08/01, 19:05
Песков в восторге от физических и умственных данных Путина
Мир

Песков в восторге от физических и умственных данных Путина

2024/08/01, 18:57
Ливан направил жалобу СБ ООН
Мир

Ливан направил жалобу СБ ООН

2024/08/01, 17:50
Блинкен попросил Иран не мстить
Мир

Блинкен попросил Иран не мстить

2024/08/01, 16:47
Россия освободит журналиста Владимира Кара-Мурзу
Мир

Россия освободит журналиста Владимира Кара-Мурзу

2024/08/01, 16:39