Ханию убила заложенная бомба, а не ракета

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Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит не в результате удара израильской ракеты, а с помощью спрятанной в доме бомбы. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственное расследование.

Отмечается, что бомбу могли установить два месяца назад в гостевом доме Хании в Тегеране, где он остановился, когда прибыл на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Взрывчатка сработала дистанционно, как только было подтверждено, что Хания находится в своей комнате. Гостевой дом был под управлением и охраной Корпуса стражей исламской революции (КСИР).