Ливан направил жалобу СБ ООН

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Постоянное представительство Ливана в Нью-Йорке направило жалобу СБ ООН и генсеку ООН Антониу Гутерришу в связи с ударами Израиля по южному пригороду Бейрута 30 июля. Об этом сообщил МИД Ливана.

«На основании поручений [исполняющего обязанности] министра иностранных дел и миграции [Ливана] Абдаллы Бу Хабиба постоянное представительство Ливана в Нью-Йорке направило сегодня жалобу в Совет Безопасности и генеральному секретарю Организации Объединенных Наций в связи с недавним актом агрессии Израиля против южного пригорода Бейрута», – говорится в заявлении ведомства, опубликованном на официальной странице в X (ранее Twitter).