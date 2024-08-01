Кремль прокомментировал получение Украиной самолетов F-16

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Поставки самолетов F-16 в Украину не повлияют значимо на ход специальной военной операции (СВО), Россия будет их уничтожать. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, эти самолеты на станут «волшебной таблеткой» и панацеей для украинский войск. Он также добавил, что Москва пока не видела официальных заявлений о поставках F-16 в Украину.

«Появятся эти самолеты, постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться, но как-то значимо повлиять на динамику развития событий на фронте, конечно же, эти поставки не смогут», — заключил представитель Кремля.