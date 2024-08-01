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В Азербайджане задержали крупную партию контрабандных наркотиков из Ирана

В Азербайджане задержали крупную партию контрабандных наркотиков из Ирана

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий СГБ и Госпогранслужбы Азербайджана была обнаружена и изъята крупная партия наркотиков, контрабандно ввезенных из Ирана.

Так, были задержаны граждане Азербайджана Гасымов Вели Махир оглу (1982 г.р.), Искендеров Искендер Джафар оглу (1988 г.р.), Сулейманзаде Агшин Юсифали оглу (1993 г.р.), и не имеющий гражданства Дашдамиров Чингиз Факралы оглу (1982 г.р.). Они забирали закладку с 74 кг марихуаны, спрятанную иностранцами у дороги в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2, 234.4.1 и 234.4.3 УК Азербайджана, задержанные привлечены к уголовной ответственности. Расследование продолжается.

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