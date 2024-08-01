Пекин уверенно ведет свою партию по раздроблению Евросоюза

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Евросоюз… Как много в этом слове – соблюдение демократических принципов, прав человека, свободы слова и так далее. Однако, когда доходит до дела, все эти ориентиры вдруг исчезают. Куда? Вот и в направлении Италии на переживаемом историческом этапе разворачивается довольно интересная картина. Настолько интересная, что уже у многих европейцев возник вопрос о том, по какой вдруг причине лидеры Евросоюза пытаются приплюсовать Италию к Венгрии и Словакии с точки зрения, если можно так выразиться, ее «политической неблагонадежности».

Звучит удивительно? Неправдоподобно? Конечно, но только на первый взгляд. Свидетельство чего в очередном докладе Еврокомиссии (ЕК) о верховенстве закона в странах Евросоюза, увидевшем свет менее недели назад. Наряду с Будапештом и Братиславой, данный документ подверг критике и Рим вследствие «продолжающегося падения демократических стандартов», что ставит под угрозу «эффективное преследование коррупции, независимость судебной системы и безопасность журналистов». Непосредственно в контексте Италии речь идет об «ущемлении свободы прессы» и «недемократичности» законопроекта о прямых выборах премьер-министра, что, по мнению ЕК, приведёт к ослаблению роли президента и «нарушению работы механизма сдержек и противовесов».

Наверное, читатель сам определит, случайным ли совпадением является факт опубликования доклада ЕК в преддверии визита премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Мы, со своей стороны, обратим внимание на то, что как раз из Китая, где г-жа Мелони находится с визитом, она направила открытое письмо в адрес главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, где по пунктам отвергла все претензии Брюсселя.

Прежде всего, Мелони громогласно заявила, что содержание доклада ЕК «было искажено» в целях его политического использования некоторыми лицами для осуществления попытки «напасть на итальянское правительство», которые «зашли настолько далеко, что утверждают об угрозе в Италии для верховенства закона и свободы информации». «Жаль, – написала премьер Италии, – что представленный документ в направлении свободы информации в сфере общественного вещания «не был пощажен профессионалами дезинформации и мистификации».

Мелони бьет не в бровь, а в глаз, используя довольно звучные определения, по типу «искажение» правды. И уж точно не спонтанно свой ответ глава итальянского правительства направила в Брюссель из Пекина, где между Китаем и Италией был подписан трехлетний план действий по реализации ранее имевших место соглашений и внедрению новых форм сотрудничества. Стороны также поставили свои подписи под меморандумом о промышленном сотрудничестве, включающим электромобили и возобновляемые источники энергии.

На встрече же с председателем КНР Си Цзиньпином Мелони назвала «ключевым партнёром» Рима в условиях «растущей нестабильности в мире», представив Италию государством, могущим сыграть особенную роль в развитии отношений Китая и Евросоюза. Ну а лидер Китая не преминул подчеркнуть, насколько итальяно-китайский диалог «строится на терпимости, взаимном доверии и уважении к выбору каждой из них направления своего развития».

В свою очередь, премьер Китая Ли Цянь заявил о готовности Пекина в еще большей степени открывать китайские рынки, создавая для зарубежных компаний условия, идентичные китайским. Параллельно глава правительства Китая выразил надежду на тесное сотрудничество с Италией – для обеспечения «более честных справедливых и недискриминационных мер ведения бизнеса для китайских компаний, имеющих финансово-экономический интерес в стране».

Таким образом, как усматривается даже из этой небольшой выжимки переговоров между Мелони и Си Цзиньпином, пекинско-римское взаимопонимание налицо. Вот и получается, что, как после визита Виктора Орбана в Пекин Венгрия подверглась обструкции со стороны отдельных европейских сил, точно так и Джорджи Мелони столкнулась с неприкрытым недовольством Еврокомиссии.

А отсюда вопрос – серьезно ли (и до какой степени) будет происходить столкновение интересов Рима и Брюсселя? Наверняка время – наилучший судья происходящего, поэтому не будем гадать, чем закончится словесная перепалка ЕК и Джорджи Мелони. Но зафиксируем, что Пекин уверенно ведет свою партию по раздроблению Евросоюза.

Венгрия, Словакия, Италия… Кто следующий?

Теймур Атаев