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Главное Экономика

Турция резко сократила поставки товаров в Россию

Турция резко сократила поставки товаров в Россию

Экспорт турецких товаров в Россию по итогам первого полугодия просел на 28,3%, до $4,16 млрд. Об этом свидетельствуют данные турецкой статслужбы.

Для сравнения: за первые шесть месяцев 2023-го Турция поставила на российский рынок товаров на $5,8 млрд.

В июне турецкий экспорт в РФ продолжил снижаться. Так, по итогам прошлого месяца он составил $670 млн против $784 млн в мае.

Основная причина сокращения товарооборота между странами заключается в санкциях. По словам турецких поставщиков, торговля с Россией превратилась в настоящий кошмар из-за регулярных блокировок банковских счетов и угроз со стороны Запада.

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