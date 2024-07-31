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Анчелотти и в свои 65 лет прекрасно владеет мячом (видео)

Анчелотти и в свои 65 лет прекрасно владеет мячом (видео)

Карло Анчелотти не менее отлично владеет мячом и пребывает в хорошей физической форме, и это в свои 65 лет. Это главный тренер мадридского «Реала» доказал на одной из последних тренировок клуба.

В настоящее время «королевский клуб» находится в США, где продолжает подготовку к новому сезону. На одной из тренировок «сливочных» произошло интересное событие – камеры «поймали» Карло Анчелотти, который уверенно набивал мяч.

Главный тренер «Реала» около минуты не давал мячу удариться о газон, нанеся за это время 82 удара.

Специалист вызвал настоящий восторг своими действиями у комментаторов и присутствующих на поле.

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Анчелотти и в свои 65 лет прекрасно владеет мячом (видео)

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