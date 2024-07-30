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Полиция задержала Гусейнова за распространение кадров убийства

Полиция задержала Гусейнова за распространение кадров убийства

Житель Хырдалана Хагани Гусейнов задержан правоохранителями за распространение в Telegram кадров жестокого убийства женщины, произошедшего в городе несколько дней назад.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

В ведомстве заявили, что Гусейнова обвиняют в обнародовании информации, содержащую тайну личной и семейной жизни, тайну следствия, а также пропагандирующую насилие и жестокость.

В отношении задержанного было начато производство по статье 388-1.1.1 (Размещение в информационном интернет-ресурсе запрещенной к распространению информации, а также непресечение размещения такой информации). Решением суда Гусейнов приговорен к административному аресту сроком на 10 дней.

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